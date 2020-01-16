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Бастрыкин направил криминалистов в Новокузнецк для расследования стрельбы в суде

Председатель СК РФ также поручил переквалифицировать уголовное дело с учетом гибели пристава и предъявить обвинение задержанному

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ направил криминалистов центрального аппарата СК в Новокузнецк для расследования стрельбы в суде. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств опытных следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета", - говорится в сообщении.

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По данным СК, в четверг утром 45-летний мужчина с ружьем пришел в судебный участок мирового суда. Он выстрелил в остановившего его на входе судебного пристава. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку, но стрелок прошел в здание, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. "После этого подозреваемый был задержан приставами и прибывшими сотрудниками Росгвардии", - сообщили в СК. Раненые были госпитализированы, 45-летний судебный пристав от полученного ранения в живот скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. В СК отметили, что Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учетом гибели пристава и предъявить обвинение задержанному.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКемеровская область
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