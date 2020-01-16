Бастрыкин направил криминалистов в Новокузнецк для расследования стрельбы в суде

По данным СК, в четверг утром 45-летний мужчина с ружьем пришел в судебный участок мирового суда. Он выстрелил в остановившего его на входе судебного пристава. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку, но стрелок прошел в здание, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. "После этого подозреваемый был задержан приставами и прибывшими сотрудниками Росгвардии", - сообщили в СК. Раненые были госпитализированы, 45-летний судебный пристав от полученного ранения в живот скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. В СК отметили, что Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учетом гибели пристава и предъявить обвинение задержанному.