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Студента одного из петербургских вузов заподозрили в сексуальном насилии над ребенком

Полиция задержала злоумышленника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Полиция в Петербурге задержала студента, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Об этом журналистам в четверг сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейскими задержан студент петербургского вуза, подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении подростка", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

По данным полиции, в правоохранительные органы обратился 38-летний житель Невского района города, который сообщил, что в отношении его 13-летнего сына совершены насильственные действия сексуального характера. После этого у дома номер 7 по бульвару Красных Зорь оперативники по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего студента одного из вузов Петербурга.

Злоумышленник, добавили в ГУ МВД, изобличен в том, что в квартире одного из домов по Народной улице неоднократно совершал в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера.

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