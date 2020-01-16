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В Улан-Удэ три человека пострадали при столкновении двух маршруток

Пострадавшие отделались ушибами

ТАСС, 16 января. Три человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов в Улан-Удэ, сообщается в четверг на сайте МВД Республики Бурятия.

"Сегодня в 14:50 (09:50 мск) на улице Боевой произошло ДТП с участием маршрутных автобусов. Трое пассажирок маршрутных автобусов доставлены в медучреждение для осмотра медиками", - говорится в сообщении. По предварительным данным, у них диагностированы ушибы.

Установлено, что автомобиль Fiat Ducato врезался в стоящую на светофоре "Газель", которая столкнулась с кроссовером Outlander.

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