Семилетний ребенок захлебнулся и впал в кому после занятий в бассейне в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Тренер спортивно-оздоровительного комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области и ее помощник задержаны после того, как семилетний мальчик, оставшийся без присмотра во время занятий, захлебнулся и впал в кому. Как сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело.

По данным следственного управления, 15 января малолетний ребенок находился в бассейне комплекса "Олимп", расположенного в городе Всеволожске, где помощник тренера проводил занятия с группой детей. Оставшись в воде без присмотра взрослых, семилетний мальчик утонул, впал в кому и был госпитализирован.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ <…> По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, и 39-летняя женщина - тренер спортивной школы по гребному слалому, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми младше 10 лет", - сказано в распространенном следственным управлением сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей во время занятий, соблюдению правил посещения указанного бассейна и правил техники безопасности в помещениях спортивно-оздоровительного комплекса.