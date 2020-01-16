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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за выложенного в интернет видео со стрельбой

В начале января мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета из автомобиля Infiniti в районе дома №4 на улице Ефимова. Подозреваемого задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили дело после появления в интернете видеоролика, на котором мужчина начал стрельбу из автомобиля Infiniti в центре Петербурга. Как сообщили журналистам в четверг в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого задержали.

"В начале января в интернете появилась видеозапись о том, как водитель белого автомобиля Infiniti, остановившись на проезжей части, произвел выстрел в воздух из оружия и скрылся. К уголовной ответственности привлечен водитель Infiniti. В отношении указанного гражданина отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

По данным полиции, стрельба произошла рядом с домом №4 на улице Ефимова. Стрелком оказался 44-летний местный житель, занимающийся отделочными работами. Выстрел произведен из травматического пистолета "Оса", на которое у мужчины было разрешение, оружие изъяли.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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РоссияСанкт-Петербург
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