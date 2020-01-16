Житель Воронежа получил девять лет колонии строгого режима за финансирование ИГ

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Воронежа, который переводил деньги участнику бандформирования террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

"Второй западный окружной военный суд признал виновным проживавшего в Воронеже гражданина России Кемрана Маджидова, 1991 года рождения, в преступлении по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности в форме финансирования"). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Воронежской области.

По данным пресс-службы ведомства, Маджидов исповедует радикальное течение ислама, поэтому неоднократно оказывал финансовую поддержку участнику незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока. "С февраля по сентябрь 2018 года он перевел порядка $2,5 тыс. стороннику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" с использованием электронного кошелька Qiwi и банковских карт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили в сообщении, Маджидов пытался скрыться от уголовного преследования в Махачкале, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан и доставлен в воронежский изолятор временного содержания.