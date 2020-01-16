{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Воронежа получил девять лет колонии строгого режима за финансирование ИГ

Ранее он пытался скрыться от уголовного преследования в Махачкале, но был задержан

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Воронежа, который переводил деньги участнику бандформирования террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

"Второй западный окружной военный суд признал виновным проживавшего в Воронеже гражданина России Кемрана Маджидова, 1991 года рождения, в преступлении по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности в форме финансирования"). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Воронежской области.

По данным пресс-службы ведомства, Маджидов исповедует радикальное течение ислама, поэтому неоднократно оказывал финансовую поддержку участнику незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока. "С февраля по сентябрь 2018 года он перевел порядка $2,5 тыс. стороннику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" с использованием электронного кошелька Qiwi и банковских карт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили в сообщении, Маджидов пытался скрыться от уголовного преследования в Махачкале, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан и доставлен в воронежский изолятор временного содержания.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января
Виктора Половникова подозревают в получении взятки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС