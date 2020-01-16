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Ущерб от пожара на НПЗ в Коми составил 14 млн рублей

Власти региона опровергли информацию нескольких СМИ, что после пожара заводу грозит закрытие, а его сотрудникам - увольнение

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Ущерб от пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухте Республики Коми, произошедшего 9 января, составил 14 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на заседании регионального правительства министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига.

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"По оперативным данным предприятия, имущественный ущерб [в результате пожара] составил 14 млн рублей. Автотранспортная поставка продукции с завода не прерывалась. По темным видам нефтепродуктов она возобновилась с 15 января, по светлым - с 11 января. Предприятие работает в обычном режиме, никого увольнять не собираются", - сказал Ремига, опровергнув данные нескольких местных СМИ, что после масштабного пожара НПЗ грозит закрытие, а его сотрудникам - потеря работы.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин, попадание нефтепродуктов в природную среду, в водные объекты в результате ЧП не зафиксировано - вылившееся из емкостей топливо осталось на производственной территории завода.

При этом предприятие заплатит более 90 тыс. рублей за сверхлимитные выбросы в атмосферу в результате пожара. "В "Лукойле" предварительно рассчитали платежи за сверхлимитные выборы - это около 90 тыс. рублей, подлежат зачислению в республиканский и местный бюджеты в соотношении 40% на 60% соответственно. По результатам работы комиссии Ростехнадзора эта цифра будет скорректирована", - сказал глава Минприроды Коми.

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