В Южно-Сахалинске сгорело административное здание

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в одноэтажном административном здании в Южно-Сахалинске, в котором находятся офисы организаций. Пострадавших нет, сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня утром диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании одноэтажного административного здания на ул. Мира", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, огонь охватил площадь в 280 кв. м. В результате у здания обрушилась крыша. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания. Открытое горение ликвидировали, в настоящее время идет полное тушение возгорания.