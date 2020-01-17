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В Волгограде эвакуировали несколько школ после сообщений о минировании

Силовики проверяют здания

 ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Несколько школ Волгограда эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании, силовики обследуют здания, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

"Сегодня утром ряд учебных заведений Волгограда получили электронные письма, содержащие угрозы. Силовики проводят обследования. Дети и весь персонал эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию ТАСС подтвердили в администрации Волгограда. "После поступления анонимных угроз о минировании ряда общеобразовательных учреждений руководители школ передали информацию в экстренные службы. Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. Учащиеся начальной школы переводятся в соседние детские сады и другие социальные учреждения", - сказала представитель администрации.

Теги
РоссияВолгоградская область
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