У двух жителей Севастополя изъяли пулеметы, автоматы и гранаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Севастополя по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. В их гаражах обнаружили пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и гранаты, сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"Гагаринским районным судом города Севастополя по материалам Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 1974 и 1977 годов рождения по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов"). Согласно результатам баллистического исследования указанные граждане осуществляли хранение 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, трех ручных гранат и восьми единиц холодного оружия в двух гаражных боксах в Севастополе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что документов на оружие у владельцев арсенала не было. "Со слов самих опрашиваемых, все предметы они добывали в ходе раскопок либо приобретали у других граждан. При этом часть товара планировалась к реализации в виде сувениров", - отмечается в сообщении.

Мужчинам грозит до шести лет лишения со штрафом в размере до ста тысяч рублей, уточнили в Погрануправлении.