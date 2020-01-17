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Дело возбудили против 15 новгородцев, подозреваемых в незаконном игорном бизнесе

Доход от их деятельности превысил 143 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 15 жителей Новгородской области, их подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр, доход от которых превысил 143 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 15 местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой"). <…> По версии следствия, [подозреваемые] выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Указанная незаконная деятельность была сопряжена с извлечением дохода, который составил более 143 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проведение азартных игр подозреваемые организовали на территории Великого Новгорода и Новгородской области. Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области, на данный момент задержаны 13 подозреваемых, в их домах прошли обыски и были найдены боевые гранаты, огнестрельное оружие и патроны, а также игровое оборудование. В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что преступная группа организована "не позднее января 2016 года", расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новгородской области и УЭБиПК УМВД России по Новгородской области, сообщила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк. По имеющейся информации, нелегальный игорный бизнес организовал местный житель, азартные игры с использованием специального оборудования и интернета проводились в помещениях многоквартирных домов.

Теги
РоссияНовгородская область
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