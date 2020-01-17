Сообщения о "минировании" поступили в шесть судов Москвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Шесть московских судов в пятницу эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"На данный момент эвакуированы Таганский, Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Никулинский, Басманный. Некоторые из них (например, Пресненский) уже вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.