Суд в Чите арестовал военнослужащего, подозреваемого в двойном убийстве

ЧИТА, 17 января. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы в пятницу на два месяца заключил под стражу военнослужащего, которого подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд принял решение об избрании в отношении военнослужащего, который подозревается в убийстве двоих человек во время распития спиртных напитков, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что оперативники в Чите задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, в среду в одном из общежитий Читы мужчина 1987 года рождения в ходе совместного распития спиртного несколько раз ударил ножом мужчин 1977 и 1979 годов рождения, от чего те погибли на месте.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанный является сержантом Вооруженных Сил РФ. При этом жертвами стали гражданские.

"Органами предварительного следствия мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Обвиняемый вину не признал", - отмечается в сообщении суда.