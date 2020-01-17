У отравившихся водой в Кизляре выявили дизентерию

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в городе Кизляр. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

В ведомстве уточнили, что сейчас среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, 64 заболевших - дети до 17 лет. "По результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы (дизентерия). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

По данным управления, среди отобранных из эпидочагов 10 проб водопроводной воды ни одна не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

"Установлены факты неэффективного обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению Кизляра. Водонасосные станции не оборудованы локальными установками по водоподготовке и обеззараживанию воды. Хлорирование проводится примитивным способом непосредственно в накопительных резервуарах чистой воды перед подачей в водопроводную сеть", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, из-за отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело.