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Массовое отравление в Кизляре

У отравившихся водой в Кизляре выявили дизентерию

Всего заболели 124 человека, среди которых 64 ребенка
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в городе Кизляр. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

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В ведомстве уточнили, что сейчас среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, 64 заболевших - дети до 17 лет. "По результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы (дизентерия). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

По данным управления, среди отобранных из эпидочагов 10 проб водопроводной воды ни одна не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

"Установлены факты неэффективного обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению Кизляра. Водонасосные станции не оборудованы локальными установками по водоподготовке и обеззараживанию воды. Хлорирование проводится примитивным способом непосредственно в накопительных резервуарах чистой воды перед подачей в водопроводную сеть", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, из-за отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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