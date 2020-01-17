Суд взыскал со стройфирмы 46,6 млн рублей по иску Калви за пожар в его доме в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в пятницу взыскал более 46 млн рублей по иску основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к строительной фирме, по вине которой в ходе капремонта произошел пожар в доме, где он владеет квартирой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

"Останкинский районный суд Москвы удовлетворил частично гражданский иск Калви М. Д. к ООО "Вуд-стайл " о взыскании в пользу истца 46 661 985 рублей. Суд также обязал ответчика оплатить расходы по госпошлине в размере 60 тыс. рублей и расходы на экспертизу - около 250 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Как следует из искового заявления, пожар произошел 6 июня 2018 год в доме в центре Москвы. Согласно результатам пожарно-технической экспертизы, возгорание произошло по вине компаний, осуществляющих капремонт кровли в доме, где проживает истец. Изначально юристы Калви требовали взыскать с ответчика в рамках иска 52,892 млн рублей. Однако сумма иска уменьшилась после проведения ряда экспертиз.

Источник рассказал, что квартира Калви расположена на последнем этаже дома в центре Москвы и она пострадала на значительной площади.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" и содержится под домашним арестом.