Во Франции совершили нападение на штаб-квартиру одного из профсоюзов

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Неизвестные атаковали в пятницу в Париже штаб-квартиру одного из основных профсоюзов страны - Всеобщей демократической конфедерации труда (ВДКТ). Об этом генеральный секретарь организации Лоран Берже сообщил на своей странице в Twitter.

"Несколько десятков человек силой проникли в помещения штаб-квартиры профсоюзного объединения в середине дня в пятницу", - написал руководитель профсоюза. По его словам, нападавшие применяли к сотрудникам офиса физическое насилие и оскорбляли их. "Мы осуждаем этот акт и заявляем, что не позволим себя запугать", - подчеркнул он.

Позже один из представителей ВДКТ заявил Agence France-Presse, что, судя по всему, нападавшие были радикальными забастовщиками из двух государственных транспортных компаний - Парижского автономного управления транспорта (RATP) и Национального общества железных дорог (SNCF).

Это далеко не первый случай атак в последние месяцы на представительства профсоюзов во Франции. Так, 30 декабря 2019 года в штаб-квартиру профсоюза Всеобщая конфедерация труда, расположенную рядом с Парижем в городе Монтрёй, поступило письмо с сообщением, что в здании заложена бомба. На место были срочно вызваны саперы, которые после тщательного осмотра помещений взрывного устройства не обнаружили. Сотрудники штаб-квартиры профсоюза признались тогда журналистам газеты Le Parisien, что угрозы в адрес их профсоюзного объединения - "отнюдь не редкость".

Эти события разворачиваются на фоне длящихся уже более 40 дней крупных забастовок во Франции, вызванных протестами против намерения властей провести профсоюзную реформу.