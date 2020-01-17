Движение поездов от станции "Войковская" остановлено из-за падения человека на пути

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Остановлено движение поездов от станции метро "Войковская" в сторону области из-за падения человека под прибывший состав. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Человек упал под поезд, который прибыл на станцию "Войковская". Из-за этого остановлено движение поездов в сторону области. В сторону центра поезда двигаются с увеличенными интервалами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили, что пассажир, упавший на рельсы, жив и передан врачам для осмотра. "Вечером на станции метро "Войковская" упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд мужчина. Дежурившие на станции сотрудники полиции помогли ему подняться и незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для осмотра", - сказала собеседница агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в настоящее время движение поездов восстановлено и входит в график.

В новость были внесены изменения (17:21 время мск) — обновлена информация по тексту.