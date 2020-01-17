В Петербурге арестовали адвоката, подозреваемого в посредничестве в крупных взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу адвоката Адвокатской палаты Москвы Игоря Николаенко, подозреваемого в посредничестве во взятках, общая сумма которых должна была составить 25 млн рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения Игорю Николаенко, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца - по 15 марта 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным следствия, Николаенко знал, что в Девятом арбитражном апелляционном суде рассматриваются дела по апелляционным жалобам одной коммерческой структуры на решение столичного арбитража первой инстанции по иску другой коммерческой структуры. Адвокат предложил представителю одной из указанных коммерческих структур передать через него взятки на 16 млн рублей неустановленным должностным лицам арбитража за принятие ими решения в ее пользу. С 25 июня по 11 октября 2019 года в Петербурге он лично и через других лиц получил от представителя коммерческой структуры взятки на эту сумму.

Далее Николаенко, достоверно зная, что в Арбитражном суде Московского округа рассматривается дело по кассационной жалобе на решение по иску коммерческой структуры к другой фирме о взыскании долга по лицензионным договорам и неустойки за просрочку оплаты, предложил представителю одной из коммерческих структур передать через него взятку в сумме 9 млн рублей неустановленным должностным лицам арбитража Московского округа за принятие ими решения по делу в ее пользу.

В гостинице в центре Петербурга адвокат получил от представителя коммерческой организации 4 млн рублей, а также муляж денежных средств на сумму 5 млн рублей. После этого его задержали сотрудники регионального УФСБ.