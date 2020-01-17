Жительницу Республики Алтай подозревают в избиении полицейского

ТАСС, 17 января. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай в отношении женщины, которая подозревается в нанесении ударов по лицу полицейскому, в результате которых он получил перелом носа со смещением. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2019 года в селе Шебалино Шебалинского района Республики Алтай 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, его соседи вызвали полицию. Увидев прибывших сотрудников полиции, мать дебошира ударила полицейского кулаком по лицу, он получил перелом костей спинки носа со смещением.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемая и ее сын были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.