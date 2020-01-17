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На острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за снежного шторма

По данным Национального метеобюро, там может выпасть до 75 см снега

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Сент-Джонса - крупнейшего города канадского острова Ньюфаундленд - объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи мощным снежным штормом. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, с ночи пятницы и до полудня субботы там может выпасть до 75 см снега. При этом непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 км/ч (около 42 м/с). Мощный снежным шторм пришел со стороны Атлантического океана.

В Сент-Джонсе, а также в других городах Ньюфаундленда в пятницу закрыты школы. Введение режима ЧС в Сент-Джонсе означает, что должны закрыться все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорта. Непогода уже стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.

На острове Ньюфаундленд проживают 480 тыс. человек, из них более 108 тыс. - в Сент-Джонсе, который также является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

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Канада
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