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Более 11 тыс. человек эвакуированы в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

Бомба была обнаружена при строительных работах

ТАСС, 17 января. Более 11 тыс. человек были эвакуированы в пятницу в германском Дюссельдорфе из-за обнаружения при строительных работах бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается в официальном Twitter города.

"В пятницу утром при строительных работах... была обнаружена британская бомба весом в 10 ц. Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс. человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11650 человек, они должны покинуть свои дома", - указано в сообщении.

Отмечается, что более 19 тыс. человек в радиусе 1 км не рекомендуется выходить из дома, пока снаряд не будет обезврежен.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

Самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

Теги
Германия
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