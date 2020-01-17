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В Алтайском крае эвакуировали детей из застрявшего на трассе в непогоду автобуса

Воспитанников новосибирской хоккейной команды "Сибирь" и их тренеров разместили во временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы

ТАСС, 17 января. Детей, которые ехали на соревнования из Новосибирска в Змеиногорск, эвакуировали из застрявшего автобуса в Алтайском крае, где из-за непогоды в пятницу перекрыты трассы. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram.

"Непогода и перекрытая трасса задержали в городе два иногородних автобуса. Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и три тренера из новосибирской команды "Сибирь", которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы", - написал он.

Томенко добавил, что ситуация на дорогах Алтайского края остается сложной. Порывы ветра достигают 25-30 м/с. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме.

"По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Организовано оказание помощи пострадавшим. Все экстренные оперативные службы региона переведены на круглосуточный режим", - написал он.

По данным пресс-службы правительства края, неблагоприятная погода продлится как минимум до понедельника. Ограничения движения введены на 12 участках дорог в 31 муниципалитете. Все экстренные и оперативные службы переведены на круглосуточный режим работы, движение на одной из дорог, как ранее сообщали в Минтрансе региона, ограничено частично - для грузовых автомобилей и автобусов.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе метель, сильный порывистый боковой ветер местами до 30 м/с, отсутствует видимость на дорогах. Въезды в Барнаул закрыты полностью.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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