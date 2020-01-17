В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в истязании двоих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали семейную пару по подозрению в истязании двоих малолетних детей. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу в пятницу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбужден ряд уголовных дел в отношении мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору"), п. п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны. Установлено также, что мужчина избивал и своего сына 2015 года рождения.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина и женщина были задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении.