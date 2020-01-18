Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Пожар в частном жилом доме произошел в пятницу в приморском селе Лазо. Пожарные обнаружили на месте происшествия тела двух пожилых людей, говорится в субботу в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"На месте пожара были обнаружены мужчина и женщина пожилого возраста без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как разъяснили ТАСС в пресс-службе МЧС, пожарные не констатируют смерть, поэтому тела были переданы медикам.

Прибыв на место, пожарные установили, что горела крыша дома, веранда, кухня, комната. Менее чем за 60 минут пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 98 кв. м. На месте пожара были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причины возникновения пожара устанавливаются.