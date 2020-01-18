Пожарные более 20 часов тушат мусорный полигон в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Пожар на мусорном полигоне Якутска более 20 часов тушат сотрудники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. В настоящее время открытое горение ликвидировано, идет проливка территории и тлеющего мусора, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"Идет тление, пожарные ведут проливку. Открытого огня нет. Также проводится отсыпка грунта в районе горения для ограничения доступа воздуха в область горения, всего завезено 1182 кубометров песка, с помощью бульдозера создаются обвалования для ограничения распространения пожара", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. На сайте администрации Якутска сообщается, что информация о пожаре на городском полигоне на 9-м км Вилюйского тракта поступила в пятницу около 15:15 (8:15 мск).

В настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м, в тушении задействованы четыре человека и одна единица техники. "Полигон находится не в черте города <…> и никак не повлияет на жизнедеятельность города", - уточнили в пресс-службе МЧС.

Директор МУП "Жилкомсервис" Валерия Билоус, в ведении которой находится объект сообщила журналистам, что этот участок свалки находится рядом с дорогой и давно не используется для выгрузки мусора. По ее мнению, самовозгорание этого участка, учитывая низкие температуры, вряд ли возможно. В Якутске 35 градусов мороза.

О вероятности умышленного поджога мусора в пятницу говорил и начальник полигона Владимир Григорьев, много лет проработавший на объекте. После завершения тушения очага возгорания будет проведено внутреннее расследование, в том числе будут изучены записи камер видеонаблюдения, заключила Валерия Билоус.