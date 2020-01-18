Более 800 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Почти 700 рейсов отменены в международном аэропорту О'Хара американского города Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада. Соответствующая информация опубликована в пятницу на официальной странице воздушной гавани в Twitter.

"Зимняя погода в Чикаго привела к отмене более 690 рейсов в [аэропорту] О'Хара", - указывается в сообщении. Ранее руководство воздушной гавани отмечало, что отмены авиарейсов вызваны снежной бурей. В другом чикагском аэропорту - Мидуэй - количество отмененных из-за непогоды рейсов перевалило за 170.