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В аэропорту Хабаровска задержаны четыре рейса из-за сообщения об угрозе взрыва

Аналогичное сообщение также поступило на городской вокзал

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Четыре вылета были задержаны в аэропорту Хабаровска из-за телефонного сообщения об угрозе взрыва. Аналогичное сообщение поступило и на вокзал Хабаровска. Во всех случаях людей эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

"Были задержаны вылеты рейсов в Южно-Сахалинск, Ноглики, Москву (аэропорт Шереметьево) и Владивосток. В 15:25 (07:25 мск) кинологи с собаками покинули здание. Аэропорт начал работать в обычном режиме. Сейчас идет комплектация пассажиров, эти рейсы готовятся к вылету. В течение часа все они вылетят", - сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

В пресс-службе сообщили, что угрозы взрывов в аэропорту и в здании вокзала, не подтвердились. Проверка проводилась около часа, были задействованы все службы.

Теги
РоссияХабаровский край
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