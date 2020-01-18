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В Тверской области ищут пропавших школьников

В поисковой операции задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры

ТАСС, 18 января. Двое школьников в возрасте 13 и 15 лет пропали в городе Калязине Тверской области, в их поиске участвуют сотрудники следственного управления, полиции, МЧС и волонтеры, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального следственного управления СК Валерия Павлова.

"Вечером 17 января домой не вернулись проживающие в Калязине Иван Чернов, 2004 года рождения, и Илья Попов, 2006 года рождения. Для поиска пропавших детей организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры", - сказала Павлова.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС оперативный дежурный Калязинского отдела полиции, поиски детей шли всю ночь, сейчас в них задействованы 20 человек.

По данным пресс-службы следственного управления СК по Тверской области, по факту исчезновения детей Кашинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияТверская область
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