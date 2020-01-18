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В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

Еще четверо получили травмы

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении двух автомобилей ВАЗ в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"ДТП произошло в 08:05 мск в субботу в полутора километрах от хутора Безлесный Усть-Лабинского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2106, вероятно, в связи с гололедом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, погибли оба водителя и один пассажир ВАЗ-2107, еще четыре пассажира доставлены в больницу, несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Теги
РоссияКраснодарский край
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