В Самаре загорелась кровля ресторана

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Самаре тушат кровлю ресторана, горящую на площади 800 кв. м, погибших и пострадавших нет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 16:18 мск поступило сообщение о пожаре в ресторане "Золотая пагода" по адресу: Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 1а. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направили по повышенному рангу вызова.

Отмечается, что люди до прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались из здания. В ликвидации пожара задействовали 72 человека, 18 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 56 человек и 12 единиц техники.