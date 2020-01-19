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Обновлено 

В Чехии восемь человек погибли при пожаре в доме для инвалидов

Помощь была оказана 29 пострадавшим

ТАСС, 19 января. Восемь инвалидов стали жертвами пожара, который произошел в воскресенье в специализированном медицинском учреждении в городе Вейпрты, расположенном на северо-западе Чехии. Об этом сообщил глава управления социальных служб мэрии Вейпрты Виктор Колачек, слова которого привело Чешское телевидение.

"Пожар произошел не в доме престарелых, а в доме для инвалидов, - уточнил он. - Восемь пациентов погибли. Медицинская помощь была оказана 29 пострадавшим".

Семь инвалидов госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы.

Возгорание ликвидировано, его причина пока не установлена. В тушении огня и оказании медицинской помощи были задействованы пожарные, медики и спасатели из Устецкого и Карловарского краев Чехии, а также прилегающего района германской федеральной земли Саксония.

В новость внесены изменения (11:44 мск - информация уточняется) 

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