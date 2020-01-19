СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело о халатности по факту возгорания неисправной проводки в торговом центре "Максим", сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю в воскресенье.

В сентябре 2019 года более 160 предпринимателей, арендовавших торговые площади в ТЦ "Максим", пострадали из-за пожара в торговом центре. Магазины на верхних этажах здания пострадали от огня, на нижних - от воды в результате тушения. Генеральная прокуратура РФ завершила проверку и заключила, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания неисправной проводки в торговом центре "Максим", по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - указано в сообщении.

По версии следствия, с марта 2018 по сентябрь 2019 года должностные лица отдела надзорной деятельности Первореченского района Владивостока, в обязанности которых входил надзор за соблюдением требований пожарной безопасности собственниками ТЦ "Максим", не выявили и не пресекли нарушения требований.

"Вместе с тем, нарушения имелись в кафе, расположенном на 4-м этаже данного торгового центра, связанные с отсутствием в помещениях этого кафе автоматической установки пожаротушения и нахождением в неработающем состоянии автоматической установки пожарной сигнализации, которая не выполнила свои функции по своевременному обнаружению пожара", - сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю. В результате во время возгорания в складском помещении кафе не было сигналов о возгорании, и огонь распространился по другим помещениям торгового центра. Ущерб от возникшего пожара составил не менее 7 млн рублей.

ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре был расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт. В настоящее время вопрос решается вопрос о дальнейшей судьбе здания.