{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Иранский руководитель расследования авиакатастрофы под Тегераном может посетить Украину

Также в течение недели на Украину приедут эксперты Советом по безопасности на транспорте Канады

ТАСС, 19 января. Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран, руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана, может прибыть на Украину в течение недели. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить [с ними] расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении. Также в течение недели на Украину приедут эксперты TSB.

Теги
УкраинаКанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
На остров Ньюфаундленд направлены военные для устранения последствий рекордного снегопада
В городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС