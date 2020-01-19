Иранский руководитель расследования авиакатастрофы под Тегераном может посетить Украину

ТАСС, 19 января. Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран, руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана, может прибыть на Украину в течение недели. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить [с ними] расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении. Также в течение недели на Украину приедут эксперты TSB.