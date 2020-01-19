На остров Ньюфаундленд направили военных для устранения последствий рекордного снегопада

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Канады будут помогать устранять последствия рекордного снегопада, обрушившегося в пятницу-субботу на канадский остров Ньюфаундленд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.
After two hours of shoveling I have finally made it to my car! #yyt#nlweather #stormageddon2020 pic.twitter.com/OfR6YqOjzi— Smile Dubas (@Steve362B) January 18, 2020
Оттава удовлетворила запрос властей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которые запросили помощь военных. Точная численность военнослужащих, которые будут разгребать снежные завалы, не сообщается.
По данным Национального метеобюро, в городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега. Предыдущий рекордный снегопад здесь был зафиксирован в 1999 году, когда высота снежного покрова составила 68,4 см. Кроме того, непогода, пришедшая со стороны Атлантического океана, сопровождалась ураганным ветром с порывами до 150 км/ч (42 м/с).
I went outside in THIS for THIS. #nlwx #stormageddon2020 #nlweather #nlblizzard2020 #darknl #newfoundland pic.twitter.com/NSuiaCoGrM— ️Cardeladida️ (@ctrain_nl) January 17, 2020
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и снегопада на острове без света остались более 20 тысяч жилых домов и других строений. В аэропортах были отменены и задержаны десятки авиарейсов.
This has never happened in the 10 years we have lived here! #nlwx #nlblizzard2020 #snowmaggedon2020 #nlweather pic.twitter.com/Td84BCdHmB— Sam Rose Colored Art (@art_colored) January 17, 2020
На острове Ньюфаундленд проживают 480 тысяч человек, из них более 108 тысяч - в Сент-Джонсе, который также является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.