{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На остров Ньюфаундленд направили военных для устранения последствий рекордного снегопада

В городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Канады будут помогать устранять последствия рекордного снегопада, обрушившегося в пятницу-субботу на канадский остров Ньюфаундленд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Оттава удовлетворила запрос властей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которые запросили помощь военных. Точная численность военнослужащих, которые будут разгребать снежные завалы, не сообщается.

По данным Национального метеобюро, в городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега. Предыдущий рекордный снегопад здесь был зафиксирован в 1999 году, когда высота снежного покрова составила 68,4 см. Кроме того, непогода, пришедшая со стороны Атлантического океана, сопровождалась ураганным ветром с порывами до 150 км/ч (42 м/с).

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и снегопада на острове без света остались более 20 тысяч жилых домов и других строений. В аэропортах были отменены и задержаны десятки авиарейсов.

На острове Ньюфаундленд проживают 480 тысяч человек, из них более 108 тысяч - в Сент-Джонсе, который также является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Украина назвала напряженными переговоры с Ираном о черных ящиках сбитого Boeing
Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС