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СК устанавливает причины падения параплана в Подмосковье

Пострадал один человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения параплана в Богородском. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила она.

В воскресенье около 16:10 мск между деревнями Кабаново и Пашуково упал параплан. В результате пострадал 39-летний житель Подмосковья, он доставлен в больницу.

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