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Склад с макулатурой горит в Тюмени

В ликвидации возгорания задействованы 83 человека и 32 единицы техники
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© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 19 января. Пожар возник в Тюмени на складе с макулатурой, по уточненным данным, площадь возгорания составляет 1000 кв. метров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"Склад с макулатурой горит на улице Воронинские горки, 176. Происходит открытое горение кровли. По уточненным данным, площадь горения составляет 1000 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, здание склада одноэтажное, общая площадь составляет 14 тыс. 400 кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В настоящее время к тушению пожара привлечено 83 человека и 32 единицы техники, из них от МЧС - 68 человек и 24 единицы техники. 

Возгорание локализовано. "22:07 (местное время) локализация пожара на площади 1000 кв. метров", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел на складе макулатуры завода "Гофропак Тюмень". В пресс-службе ТАСС уточнили, что здание находится на окраине города, жилых домом в непосредственной близости нет. Эвакуация не потребовалась, так как людей в здании не было.

В новость в 20:10 мск внесены изменения - уточняется площадь пожара, в 20:27 мск - информация о локализации.

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