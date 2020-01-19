{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция проводит проверку после сообщения о стрельбе с балкона в Таганроге

Ранее в интернете появилась информация, что с балкона многоэтажного дома неизвестные устроили стрельбу по припаркованным автомобилям из похожего на автомат предмета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после сообщения о нарушении общественного порядка с использованием похожего на оружие предмета в Таганроге Ростовской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о нарушении общественного порядка и возможном использовании предмета, схожего с оружием. На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в воскресенье в Таганроге с балкона многоэтажного дома неизвестные устроили стрельбу по припаркованным автомобилям из похожего на автомат предмета.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Украина назвала напряженными переговоры с Ираном о черных ящиках сбитого Boeing
Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС