Полиция проводит проверку после сообщения о стрельбе с балкона в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после сообщения о нарушении общественного порядка с использованием похожего на оружие предмета в Таганроге Ростовской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о нарушении общественного порядка и возможном использовании предмета, схожего с оружием. На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в воскресенье в Таганроге с балкона многоэтажного дома неизвестные устроили стрельбу по припаркованным автомобилям из похожего на автомат предмета.