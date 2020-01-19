Около 70 человек пострадали в столкновениях полиции и демонстрантов в Бейруте

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 70 человек, включая демонстрантов и стражей порядка, пострадали в ходе вспыхнувших в центре ливанской столицы в воскресенье столкновений между полицейскими и активистами протестного движения. Об этом сообщил национальному агентству Al Watania представитель Ливанского общества Красного Креста. По его сведениям, не менее 30 пострадавших доставлены в госпиталь, остальным оказана помощь на месте.

Ранее полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули в центре Бейрута для разгона активистов протестного движения, которые пытались пробиться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. По информации портала Naharnet, ранения резиновыми пулями получили четыре человека, в том числе репортер телестанции Al Jazeera и оператор телеканала Al Jadeed. Сильный ливень сейчас прервал вылазки протестующих, которые метали в стражей порядка камни и петарды.

Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась 14 января после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

18 января в столице произошли столкновения между полицейскими спецподразделениями и демонстрантами, в результате которых пострадали порядка 400 активистов и 147 стражей порядка. По требованию президента Мишеля Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.