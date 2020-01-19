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CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

Информации о пострадавших не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Федерального бюро расследований (ФБР) Дерека Хейса.

"Мы реагируем на появление стрелка в Вайкики. Ситуация находится в развитии", - сказал представитель ФБР.

Он не уточнил, есть ли данные о жертвах и пострадавших.

Полиция Гонолулу в своем Twitter информировала о перекрытии нескольких улиц в данном районе.

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