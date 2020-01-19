Армейский вертолет упал на севере Мексики

МЕХИКО, 20 января. /ТАСС/. Вертолет Вооруженных сил Мексики разбился в воскресенье в районе Гуадалупе-и-Кальво в штате Чиуауа на севере страны при посадке. Пострадали пятеро военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна, сообщила на своем сайте газета "Milenio" со ссылкой на представителей местных властей.

Сведений о модели вертолета и возможных причинах инцидента обнародовано не было. Военные, получившие травмы, были доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Министерство национальной обороны Мексики пока официально не подтвердило факт падения воздушного судна.