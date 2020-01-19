{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Армейский вертолет упал на севере Мексики

Пять человек пострадали

МЕХИКО, 20 января. /ТАСС/. Вертолет Вооруженных сил Мексики разбился в воскресенье в районе Гуадалупе-и-Кальво в штате Чиуауа на севере страны при посадке. Пострадали пятеро военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна, сообщила на своем сайте газета "Milenio" со ссылкой на представителей местных властей.

Сведений о модели вертолета и возможных причинах инцидента обнародовано не было. Военные, получившие травмы, были доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Министерство национальной обороны Мексики пока официально не подтвердило факт падения воздушного судна.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи
Информации о пострадавших не поступало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС