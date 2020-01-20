{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вулкан на Аляске выбросил пепел на высоту более 9 км

Установлен красный код опасности для авиации

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Вулкан Шишалдина на острове Унимак на Аляске выбросил в воскресенье столб пепла на высоту более 9 км. Об этом сообщила Аляскинская вулканическая обсерватория.

Извержение, по этим данным, началось еще в пятницу и возобновилось в выходные. "Выброс пепла продолжается, столб поднялся на высоту 30 тыс. футов [около 9,1 км]", - говорится в заявлении ведомства.

Установлен красный код опасности для авиации.

Вулкан Шишалдина является самым высоким на Алеутских островах. Он расположен в центральной части острова Унимак. Высота составляет 2857 м, а возраст - порядка 10 тыс. лет. Склоны покрыты многолетним слоем снега и льда.

Теги
США
Реклама на ТАСС
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Личности погибших устанавливаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС