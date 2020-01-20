Вулкан на Аляске выбросил пепел на высоту более 9 км

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Вулкан Шишалдина на острове Унимак на Аляске выбросил в воскресенье столб пепла на высоту более 9 км. Об этом сообщила Аляскинская вулканическая обсерватория.

Извержение, по этим данным, началось еще в пятницу и возобновилось в выходные. "Выброс пепла продолжается, столб поднялся на высоту 30 тыс. футов [около 9,1 км]", - говорится в заявлении ведомства.

Установлен красный код опасности для авиации.

Вулкан Шишалдина является самым высоким на Алеутских островах. Он расположен в центральной части острова Унимак. Высота составляет 2857 м, а возраст - порядка 10 тыс. лет. Склоны покрыты многолетним слоем снега и льда.