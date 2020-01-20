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В Астраханской области изъяли 16 тонн краснокнижного сома Солдатова

Транспортировка продукции осуществлялась из Хабаровского края

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ в Астраханской области изъяли порядка 16 тонн сома Солдатова, который запрещен к вылову и занесен в Красную книгу РФ. Поставка продукции осуществлялась по подложным документам из Хабаровского края, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен и пресечен канал транспортировки запрещенного к вылову и занесенного в Красную книгу РФ сома Солдатова. Транспортировка указанных водных биологических ресурсов осуществлялась из Хабаровского края по подложным товарно-сопроводительным документам и ветеринарным свидетельствам для дальнейшей реализации в Астраханской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изъятая партия общим весом порядка 16 тонн добыта браконьерским способом из зимовальных ям. Как уточнили ТАСС в УФСБ, рыба была обнаружена в замороженном виде в Астрахани в районе складов, которые прилегают к одному из рынков. Производственная база располагалась в Камызякском районе, с нее готовая продукция развозилась по торговым точкам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияАстраханская область
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