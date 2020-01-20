КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний. Пострадавшему 23 года, он госпитализирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информацию о происшествии подтверждаем", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в поселке Ровное Гвардейского района области. Мужчина прыгнул в купель и ударился о дно, спасатели вытащили его из бассейна и передали прибывшей на место бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, добавил представитель пресс-службы ГУ МЧС.

По данным ведомства, всего на территории области в крещенских купаниях приняли участие около 7,2 тыс человек.