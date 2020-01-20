Пожар на судне "Выборг" в Архангельске ликвидирован

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Пожар на морском буксире "Выборг" потушен в понедельник в порту Архангельска. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России по Архангельской области.

"В 09:50 мск по адресу: проспект Никольский, 15, произошел пожар на судне "Выборг". Пожар ликвидирован в 10:32 мск. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 34 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, площадь пожара составила 150 кв. м, возгоранию предшествовали огневые работы. Причины пожара выясняются.