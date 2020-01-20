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В Самарской области неизвестный угнал автомобиль с ребенком в салоне

Позднее злоумышленник высадил мальчика возле одного из продуктовых магазинов

ТАСС, 20 января. Полиция Самарской области ведет поиски злоумышленника, который в городе Кинель угнал автомобиль с находящимся в салоне 4-летним ребенком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону в понедельник.

"В 06:50 мск возле одного из домов по улице Ульяновской в городе Кинель был похищен автомобиль ВАЗ-2110, в салоне которого находился 4-летний мальчик. Предполагаемый злоумышленник высадил ребенка возле одного из продуктовых магазинов. Сотрудники магазина обратились к полицейским, которые доставили ребенка в отдел, а после передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было", - сказано в сообщении.

Ведется розыск угонщика и похищенного автомобиля.

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РоссияСамарская область
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