Во время занятий в одной из школ Читы с потолка упала штукатурка

ЧИТА, 20 января. /ТАСС/. Фрагмент штукатурки площадью около 2,5 м упал с потолка в кабинете географии читинской школы №29 во время урока. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета образования.

"В понедельник во время консультации в кабинете географии, расположенном на первом этаже школы №29, с потолка обрушилась штукатурка. Площадь обрушения составила около 2,5 м. Детей сразу вывели из кабинета. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают специалисты, они выясняют причины случившегося. В ближайшее время начнутся ремонтные работы, которые планируют завершить к 31 января.

По данным региональных СМИ, во время обрушения в классе находились ученики девятого класса.