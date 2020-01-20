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В Нальчике полицейские изъяли контрафактный алкоголь почти на 2 млн рублей

Всего изъяли 784 бутылки готового к реализации фальсифицированного коньяка

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Оперативники управления МВД по городу Нальчик изъяли в одном из частных домов города контрафактный алкоголь, стоимость которого превышает 1,8 млн рублей, подпольное производство спиртосодежащей продукции ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

"По данным оперативников, 42-летний предприниматель в г. Нальчике в частном домовладении по улице Самотечной организовал кустарное производство алкогольной продукции без предусмотренной законодательством лицензии. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли все оборудование, купажные смеси и комплектующие, а также 784 бутылки готового к реализации фальсифицированного коньяка, стоимость изъятого составила более 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что для изготовления и сбыта нелегального алкоголя "в сентябре - декабре 2019 года мужчина приобрел более 12 тыс. стеклянных бутылок емкостью 0,5 л, часть из которых была оклеена этикетками российских производителей коньяка и водки и поддельными федеральными специальными марками, до 3,2 тыс. л купажной смеси, 800 л этилового спирта, различные емкости и комплектующие для кустарного производства спиртосодержащей продукции".

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"), ч. 4 ст. 327.1 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") УК РФ.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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