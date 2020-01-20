В Улан-Удэ неизвестный пытался совершить сексуальное насилие над старшеклассницей

ТАСС, 20 января. Следователи в Улан-Удэ разыскивают мужчину, который утром в понедельник на территории школы напал на ученицу, отобрал деньги и попытался ее раздеть. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

"В Октябрьском районе в рамках уголовного дела ведется розыск неизвестного мужчины, причастного к нападению на девочку. Следствием изъяты видеозаписи с устройств наружного видеонаблюдения, расположенных на здании образовательного учреждения. Часть из записей обработано, но на них злоумышленник запечатлен со спины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина распылил в лицо одиннадцатиклассницы газ из баллончика, а после попытался ее раздеть и совершить насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника спугнули прохожие, после чего тот убежал.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "Разбой".