Мужчину приговорили к девяти месяцам колонии за избиение сотрудника ДПС и угон его машины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к девяти месяцам колонии общего режима Джамшида Турсунова, который избил сотрудника ДПС и угнал его служебный автомобиль. Об этом журналистам в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Джамшида Турсунова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, у дома 7 по улице Красного Текстильщика Турсунов проник в салон автомобиля Lada, который являлся служебной машиной инспектора ДПС. Ключ от автомобиля находился в замке зажигания, а двигатель был запущен. Далее Турсунов, сидя на водительском сидении, несколько раз ударил инспектора. После этого подсудимый добрался на автомобиле до Синопской набережной, где его задержали сотрудники полиции.

Турсунов вину признал полностью.