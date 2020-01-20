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Суд повторно признал законным решение о штрафе за фейки в отношении ИД "Момент истины"

Речь идет о штрафе в 200 тыс. рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы во второй раз признал законным решение судебного участка мирового судьи Хорошевского района Москвы об административном штрафе в 200 тыс. рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение судебного участка мирового судьи Хорошевского района о признании издательского дома "Момент истины" виновным по статье КоАП о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) и назначении административного штрафа в размере 200 тыс. рублей вступило в силу", - сказал собеседник агентства.

15 октября 2019 года судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву. 19 ноября 2019 года Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении ИД и направил административный материал на новое рассмотрение в первую инстанцию из-за того, что представителей издания ненадлежащим образом известили о судебном заседании в суде мировом участке. В декабре 2019 года судебный участок снова принял решение об административном штрафе в 200 тыс. рублей. Решение о штрафе в отношении главного редактора ИД Евгения Гнеушева в размере 60 тыс. рублей районный суд признал законным.

Представители ответчика заявили ТАСС, что снова обжалуют штраф.

Первый штраф за фейковые новости

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания (о подготовке в России майдана) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Как говорится в текстах апелляционных жалоб ИД, "ООО "Момент истины" считает, что действиями Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ, поддержанными судом, нарушаются право на свободу слова, свободу выражения мнения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, предусмотренное Европейской Конвенцией о защите прав человека и Конституцией РФ.

18 марта 2019 года президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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